أبوظبي تمنح "الدار العقارية" مشاريع بـ 5 مليارات درهم

اختارت حكومة أبوظبي شركة الدار العقارية "الدار" لتنفيذ ثلاثة مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل الأماكن في العالم لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، في مقابلة مع "العربية" إن دولة الإمارات، أطلقت برنامج المسرعات الحكومية بقيمة 50 مليار درهم، وجزء منها شراكة أطلقت اليوم الأربعاء لمشاريع بقيمة 5 مليارات درهم بين الحكومة وشركة الدار العقارية.

وأضاف أن اختيار حكومة أبوظبي، لشركة الدار العقارية، لتكون الشريك الاستراتيجي، في هذه المشاريع، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد، وعلى أداء الشركة، موضحاً أن التنفيذ المتطلب لهذه المشاريع بأن تكون في أسرع وقت وبأفضل جودة وبناء على هذه الثقة أعلنا عن طرح المناقصات وتعيين المستشارين وسوف نعلن عن كمية العقود.

وكشف أن "الدار العقارية" سجلت مبيعات تفوق 2.5 مليار درهم في آخر 3 مشاريع عقارية لها عبر البيع على الخارطة، مؤكداً أن مؤشرات النمو في المشاريع تؤكد أن السوق العقارية في تحسن.

وتحدث عن تسجيل الشركة نسبة إشغال في الأصول فاقت 90% وهي نسبة مرتفعة مدفوعة في النشاط الاقتصادي والسياحي القوي، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات العالمية مثل الأولمبياد الخاص وزيارة البابا وأسبوع أبوظبي للاستدامة التي رفعت الطلب على الأصول الفندقية وغيرها.

مشاريع الـ 5 مليارات درهم

وتتواجد المشاريع - التي ستتولى الدار تنفيذها وبتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم - ضمن وجهات رئيسية في الإمارة تشمل جزيرة السعديات وجزيرة ياس ومنطقة الفلاح، والتي تحتضن عدداً من أبرز المجمعات السكنية العصرية وأهم المراكز التجارية ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي.

وستقوم الدار بتعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها على أن يتم استكمالها على مراحل ابتداء من 2021.

فقد كلفت حكومة أبوظبي "شركة الدار" بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم وسيسهم المشروع في تعزيز ودعم جهود ربط جزيرة السعديات بمختلف مناطق أبوظبي من خلال إنشاء الطرق والمرافق العامة.

كما سيعزز المشروع جاذبية جزيرة السعديات من خلال تجهيزها بأفضل مرافق البنية التحتية الأساسية الأمر الذي سيستقطب المزيد من الاستثمارات إلى الجزيرة التي تعد اليوم من أشهر وأهم الوجهات العصرية وأكثرها جذبا للزوار في أبوظبي. ومن أبرز المعالم والصروح السياحية والثقافية والتعليمية الرائدة التي تحتضنها الجزيرة متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومدرسة "كرانلي" أبوظبي إضافة إلى عدد من المنتجعات الشاطئية المتميزة ومجموعة من المجمعات السكنية العصرية.

توسعة الفلاح

كما اختارت هيئة أبوظبي للإسكان شركة الدار لتتولى أعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح، وهو حي سكني متكامل صمم بأسلوب يتماشى مع أذواق ومتطلبات مواطني دولة الإمارات وستضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم اليوم 4898 فيلا، وستبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار درهم إماراتي.

وإلى جانب ذلك، عينت twofour54 شركة الدار كمطور لمقرها الجديد على جزيرة ياس والبالغة تكلفته مليار درهم إماراتي وسيحتضن هذا المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي والقطاعات الإبداعية المرتبطة به، وسيلعب دوراً رئيسياً في تشجيع المزيد من الاستثمارات في قطاع الإعلام والترفيه المزدهر في أبوظبي.

وتنبع أهمية وجود المقر الجديد لـ twofour54 في جزيرة ياس، أبرز الوجهات الترفيهية والسكنية في أبوظبي، من كونه سيعزز من مكانة المنطقة الإعلامية وإمكانيتها جذب شركات إعلامية تستهدف جمهورا عريضا ومتنوعا يبحث عن محتوى ذي جودة عالية بأشكاله كافة.

وفي سبتمبر 2018، اعتمدت حكومة أبوظبي الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" الذي يمتد على ثلاث سنوات، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي وتعزيز الابتكار وسهولة مزاولة الأعمال والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

ويتناول أحد المحاور الأساسية للبرنامج تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والاتصالات والتنمية الحضرية.