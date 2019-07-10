برنامج "البناء المستدام" يضمن الحصول على بناء سليم بالسعودية

أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرة جديدة تهدف لرفع مستوى جودة البناء في المملكة ومعالجة فجوة أدت إلى حدوث تلاعبات من بعض المطورين واستغلالهم لقلة معرفة الملاك والمستأجرين.

وتقضي هذه المبادرة على الصعوبات الناتجة عن عدم وجود جهة موثوقة تكون الطرف المحكم الذي يضمن سلامة المباني الجاهزة تحت الإنشاء والجاهزة، وفق معايير هندسية سليمة.

الآن، ومن خلال منصة إلكترونية، يمكن للمالكين أو المقبلين على شراء عقار تسجيل بياناتهم للاستفادة من البرنامج الذي يوفر 3 خدمات أساسية.

خدمة فحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء من قبل مهندسين متخصصين، وخدمة فحص المباني الجاهزة لضمان سلامة الوحدات المعروضة للبيع. بالإضافة إلى تقييم استدامة المباني، من خلال تصنيف خاص يحصل عليه المبنى، يحدد درجة الالتزام بالمعايير القياسية للاستدامة.

ويهدف البرنامج إلى القضاء على التلاعبات من قبل أي من المطورين والمقاولين واستغلال قلة معلومات المتعاملين في السوق العقاري.

وقد أنجز منذ إطلاقه في نوفمبر الماضي تدريب أكثر من 300 فاحص لزيارة المنازل تحت الإنشاء والتأكد من جودتها، أو لإصدار تقرير عن جودة البناء في المنازل الجاهزة.

كما تم تسجيل أكثر من 2000 مالك عقار في المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى إتمام ما يقارب الـ100 عملية لفحص جودة البناء للمباني تحت الإنشاء.

كذلك تم إطلاق آلية التقييم لمطابقة المبنى لمعايير الاستدامة.

ويسعى البرنامج خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في نشر ثقافة الفحص وإتاحة الفرصة أمام الراغبين للتأكد من جودة المنازل قبل البناء أو الشراء أو بيع الوحدة السكنية. بالإضافة إلى التوعية بأثر خدمة تقييم الاستدامة في تحسين مستوى الاقتصاد والبيئة.