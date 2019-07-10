دبي تباشر إصدار إقامات المستثمرين العقاريين لـ5 سنوات

نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصادر مطلعة في السوق العقارية لإمارة دبي، أن "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب" وبالتنسيق والتعاون مع "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، باشرت بإصدار تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لـ5 سنوات من دون كفيل للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقارية المحلية عن 5 ملايين درهم.

وتتضمن شروط الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات من دون كفيل، أن يكون الاستثمار في عقار، أو أكثر، بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، وأن يكون العقار المُستثمر فيه مملوكاً بالكامل للمستثمر، وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، إضافة إلى أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية.

وكانت الإمارات طبقت أخيراً نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، لفئات معينة تشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام الجديد للمقيمين، والوافدين الجدد من الأجانب وعائلاتهم الراغبين في العمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد من دون الحاجة لكفيل، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة.