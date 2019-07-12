%4.4 نمو التوظيف في القطاع العقاري بالإمارات

انعكس النشاط الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات على استقطاب العمالة، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث زاد التوظيف في القطاع بنسبة 4.4%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وكان التوظيف في القطاع الخاص شهد أداء قوياً على أساس ربع سنوي، حيث زاد بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بانخفاض نسبته 0.6% في الربع السابق.

ومن اللافت أن التحسن في التوظيف كان ملحوظاً في جميع القطاعات خلال الربع الأول، مع نمو القطاعات الأخرى، بمعدل 2.7% وقطاع العقارات، بمعدل 2.5%، مقارنة بنمو 1.3%و0.5% على التوالي في الربع السابق.

وسجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أقل ارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1%، مقارنة بانخفاض قدره 1.5% في الربع السابق.

وارتفع قطاعا البناء والخدمات على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9% و0.4%، مقارنة بانخفاض بنسبة 1.2% و1.1% في الربع السابق، على التوالي، وجاء ارتفاع التوظيف في جميع القطاعات الاقتصادية مواكباً لزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والتي استمرت في الارتفاع في الربع الأول من عام 2019. وارتفع إجمالي الائتمان على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بزيادة قدرها 0.9% في الربع السابق.

وعلاوة على ذلك، زاد الائتمان الممنوح لقطاع البناء والعقارات بنسبة 2.5%على أساس ربع سنوي، وزاد الائتمان الموجه للتعدين بنسبة 8.2% كما تحسن في قطاعي الكهرباء والغاز والمياه والنقل بنسبة 8.4% و0.2%على التوالي.

وعلى أساس سنوي، زاد الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية بنسبة 3.8% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بزيادة قدرها 3.9% في الربع السابق.