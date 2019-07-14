"أراضي دبي" تمنح الإقامة الذهبية لـ 20 مستثمراً

منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي الإقامة الذهبية لعشرين مستثمراً عقارياً ينتمون إلى أكثر من 12 جنسية، بقيمة استثمارات عقارية مباشرة بلغت أكثر من 200 مليون درهم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في "أراضي دبي" تم خلاله تسليم الإقامة الذهبية لمدة خمس سنوات للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقارية المحلية عن 5 ملايين درهم، والمسجلة لدى الدائرة، حيث يستفيد من هذا الامتياز أيضاً جميع أفراد عائلاتهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن "التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية يسهم من خلال هذا المشروع في إسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين ويبرز جاهزية مؤسساتنا لصياغة الحلول المبتكرة التي تساعد على إبراز دورنا كجهة حكومية للإسهام في التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم".

من جهته، قال اللواء محمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تصريح الإقامة الذهبية جاء لينسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 في تحقيق اقتصاد قائم على المرونة والتنوع والابتكار، مشيرا إلى أن "إقامة دبي" سلمت عدداً من المستثمرين في العقار والإقامة الذهبية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بالتعاون والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وتتضمن شروط الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات من دون كفيل أن يكون الاستثمار في عقار قائم واحد أو أكثر كقيمة إجمالية للأصل العقاري، بصرف النظر عن كون العقار يملكه فرد أو مجموعة من المستثمرين.