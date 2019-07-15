للمرة الثانية.. "أملاك" تتجه لإعادة هيكلة قروض بـ1.2 مليار دولار

أكدت شركة أملاك للتمويل الإماراتية إجراء مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة قروض بـ1.2 مليار دولار للمرة الثانية.

وتسعى الشركة المتخصصة في التمويل السكني، والتي تملك إعمار 45% من أسهمها، إلى تمديد الدفعات إلى ما بعد فترات الاستحقاق المتفق عليها في إعادة الهيكلة السابقة، والتي تنتهي في العام 2026، على أمل تعافي السوق العقاري في دبي، بعد أن هبطت أسعاره بنحو 27% منذ أواخر 2014.

وكانت مصادر "بلومبيرغ" قد أشارت إلى أن معظم الدائنين، وعددهم 28 بنكا ومؤسسة، وافقوا على شروط إعادة الهيكلة الجديدة، لكن التوقيع لم يتم بعد.

وكانت الشركة قد أعادت هيكلة ديون بنحو 2.7 مليار دولار في 2017.