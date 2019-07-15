JLL: توقعات بتعافي بعض عقارات الإمارات قبل 2020

توقع تقرير لشركة "JLL" المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية، أن تؤدي الحوافز الحكومية الجديدة إلى تحسن أداء السوق بشكل عام على المدى الطويل، لكنها رأت أنه من غير المرجح أن تؤتي هذه المبادرات ثمارها على الفور.

وقالت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا JLL "نلحظ التأثير الأولي للحوافز الحكومية بإعطاء معنوية للمستثمرين، لكن ما زالنا ننتظر العديد من القوانين والتعديلات ليكون الأثر فعال بشكل أكبر على الأداء خصوصاً في سوق دبي".

وأضافت "أثر أكسبو على القطاع العقاري محسوب مسبقاً عند ارتفاع الأسعار منذ 2013، لكن نتوقع أن يؤدي إكسبو لاستقرار السوق العقاري أكثر من انتعاش السوق لوجود قوة شرائية أكبر مع عدد السائحين المقبلين على دبي".

وتوقعت JLL أن تشهد بعض قطاعات سوق العقارات الإماراتي تعافياً في الفترة قبل حلول عام 2020، لكنها لفتت إلى أن قطاع منافذ التجزئة هو أكثر القطاعات مواجهة للتحديات نتيجة الزيادة المستمرة في المعروض مقابل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وشهد الربع الثاني إعلان الحكومة الإماراتية عن عدد من المبادرات، منها إصدار قانون التملك الحر في إمارة أبوظبي. كما أعلنت دبي عن مبادرة جديدة للإقامة الدائمة والمعروفة باسم "البطاقة الذهبية".

وأشارت JLL إلى أن أداء السوق خلال العام المقبل يعتمد اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تأثير المبادرات الحكومية.