"الدار" تطرح نظام السداد بعد التسليم لأول مرة

طرحت شركة "الدار" العقارية حزمة جديدة من التسهيلات وعروض السداد الميسّرة التي تتيح للعملاء تملّك منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتشمل خطط السداد بعد التسليم، التي تطرحها الشركة لأول مرة، الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل، والتي تندرج تحتها مجموعة من برامج السداد المُيسرة في 6 مشاريع بأبوظبي وهي: ممشى السعديات، وجواهر، وياس إكرز، ومايان، والغدير، وريفليكشن.

وسيتمكّن العملاء، وفقاً لشروط كل خطة سداد على حدة، من تملّك فيلا أو تاون هاوس، أو شقة دون دفع رسوم التسجيل، على أن يتم استكمال دفعات الأقساط، والتي تغطي 60% من قيمة العقار، على مدى أربع أو خمس سنوات بعد استلامه. وتستثني خطة السداد فترة الإنشاء والتطوير.

وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الدار: "طرحت شركة الدار العقارية حزمة خطط سداد مرنة لمرحلة ما بعد التسليم، وذلك لأول مرة في تاريخها، وهو ما يؤكد اهتمامنا الكبير بتلبية متطلبات العملاء باعتبار ذلك أولوية رئيسية لأعمالنا. وصممت خطط السداد الميسرة الجديدة لتوفير مستوى أعلى من المرونة والأريحية لعملائنا. ووفقاً لشروط خطط السداد الجديدة، سيتمكن العملاء من تملّك منازلهم والاختيار من بين ستة مشاريع متميّزة في أبوظبي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتعزيز تجربة المشترين الباحثين عن منزل لهم ضمن مشاريع الدار العقارية"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".