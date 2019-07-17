أسعار منازل لندن تهبط بأسرع وتيرة في 10 سنوات

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريباً في مايو، وفقاً لبيانات أظهرت أيضاً أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4% على أساس سنوي، بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

وفي استمرار لفترة ضعف في العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى 1.2%، ليماثل أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في فبراير.

وأسعار المنازل في لندن حالياً منخفضة 6.4% عن ذروتها المسجلة في يوليو 2017.

كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطني، استقرار تضخم أسعار المستهلكين. وتتلقى الأسر البريطانية، التي يقود إنفاقها اقتصاد بريطانيا، الدعم من معدلات متواضعة للتضخم مصحوبة بأدنى معدل للبطالة في 44 عاماً وارتفاع الأجور.