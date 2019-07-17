الصندوق العقاري: 99 ألف مواطن سعودي سيتملكون مسكنا مطلع 2020

وصف المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، في مقابلة مع "العربية"، ما استطاع الصندوق تحقيقه حتى الآن من جعل حلم 100 ألف أسرة سعودية بالحصول على مسكن في أقل من عامين، حقيقة على أرض الواقع، بـ"الإنجاز" العظيم.

وقال: "هذا الرقم يعتبر سابقة تاريخية في الصندوق منذ إنشائه منذ 4 عقود، وبالتالي يعكس ثقة المستثمرين في برنامج ومبادرات التي طرحها (سكني) بالشراكة مع الجهات التمويلية".

وعن عدد المواطنين المتبقين في قوائم الانتظار، كشف العصيمي أنه "يوجد 99 ألف مواطن على قوائم انتظار الصندوق سننتهي منهم مطلع 2020، ونعلن عن أسمائهم".

من جهة أخرى، أشار إلى أن نجاح برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهم في رفع حجم سوق التمويل العقاري في المملكة، منوها أن حصة الصندوق من إجمالي سوق التمويل العقاري تبلغ 86% بقيمة 30 مليار ريال، مقارنة مع حصة تعادل 45% في 2018، و7% في 2017.

وردا على سؤال حول حجم القروض التي منحها الصندوق لمنسوبي الجهات العسكرية والأمنية، قال هو قرض حسن بقيمة 140 ألف ريال يضاف إلى القرض المدعوم بقيمة 500 ألف ريال يحصل عليه العسكريون في الخدمة من الجهات التمويلية، ليصبح إجمالي المبلغ 640 ألف ريال.

ونوه بأن حجم القروض تجاوز الـ4 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 30 ألف عسكري.