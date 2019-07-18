"هيرميس" تبدأ نشاط التمويل العقاري بمصر خلال شهرين

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، إن المجموعة ستبدأ نشاط التمويل العقاري عن طريق شركة تابعة خلال شهرين، مضيفاً أن ذلك سيكون "بمنتج مختلف للسوق".



وقال "خلال أربع إلى خمس سنوات ستمثل الأنشطة المالية غير المصرفية بين 40 و50% من أرباح المجموعة" ارتفاعاً من ما بين 25 و28% حالياً.



وكان تحالف يضم هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى القابضة وجي.بي كابيتال التابعة لمجموعة جي.بي أوتو أطلق شركة تمويل عقاري بالسوق المصرية في أبريل الماضي.



ويعاني كثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان، ولاسيما الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى زيادة فترات السداد إلى ما بين عشر سنوات و15 عاماً.



ويستهدف المشروع تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه في الاثني عشر شهراً الأولى، وتقديم منتجات تمويل عقاري بأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات "بأسعار فائدة تنافسية".

وفي سياق متصل، قال مسؤول في المجموعة المالية هيرميس إن الشركة تعمل على طرح شركتين من القطاع الخاص ببورصة مصر "بين الربع الثالث والرابع" من 2019، إحداهما بقطاع التكنولوجيا.



وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة إن الشركة تعمل أيضاً على طرح حصص من شركتين حكوميتين هما الإسكندرية لتداول الحاويات وبنك القاهرة.



وتابع "أتمنى أن ننتهى من طرحهما قبل نهاية العام،" مضيفاً أن كلا منهما "ستجذب منفردة مئات الملايين من الدولارات وسيكون الأكبر بالبورصة منذ طرح المصرية للاتصالات".



وأوضح في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر أن أسهم شركة قطاع التكنولوجيا ستكون متداولة بالسوق قبل نهاية الربع الثالث، والشركة الثانية قبل نهاية الربع الأخير.

تعتبر هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل حالياً في أسواق مصر والخليج وجنوب آسيا وإفريقيا والولايات المتحدة وبريطانيا.