"إعمار" تعتزم بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت "إعمار العقارية" عن خططها لبناء أول منزل باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي في إطار طموحها، لأن تصبح رائدة في اعتماد أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً في مجال الإنشاءات، بحسب صحيفة البيان.

وفي أعقاب مسابقة عالمية شاركت بها نخبة من أبرز الشركات المزودة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، منحت "إعمار" عقد بناء نموذج منزل في "المرابع العربية 3" على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي، بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.

وتعكس الخطوة مدى التزام "إعمار" باعتماد أحدث الأساليب المبتكرة في قطاع الإنشاءات لإتمام عمليات البناء بسرعة أكبر وتكلفة أقل، بالتزامن مع منح هامش أكبر للمرونة على صعيدي التصميم والهندسة المعمارية.

كما يساهم استخدام "إعمار" لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الترويج للاستخدام المستدام للموارد، من خلال الحد من هدر مواد الإنشاء وخفض مستويات التلوث.