العبار: قانون التملك عن طريق الإيجار جيد للسوق

رحب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، بقانون التملك عن طريق الإيجار، مؤكداً أن ذلك جيد للسوق العقارية.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت بإصدار إجراءات ومبادرة بحيث تصدر الدائرة شهادة ملكية إيجارة منتهية بالتمليك عند بداية العقد، بما يحفظ حقوق المستثمر والبائع والمشتري.

وفي سياق متصل، أكد العبار أن نتائج إعمار التي ستعلن قريبا تبشر بالخير.

وفي جهة أخرى، شدد على أن الاستحواذ على "نمشي" يصب في خانة التكملة لـ"دبي مول" والتوجه هو للتسوق الإلكتروني، لافتاً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في فهم احتياجيات السوق والتغير في ذوق الزبون وتطلعاته.