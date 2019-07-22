شركة صينية تفاوض على بناء "برج الخور" في دبي

كشفت مصادر مطلعة، عن أن شركة تشاينا ستيت للهندسة والإنشاءات الحكومية الصينية تجري مفاوضات مستمرة في إطار مناقصة المرحلة الثانية من بناء برج الخور في مشروع ميناء خور دبي، الذي يتوقع له أن يرتفع إلى أكثر من 1000 متر (برج خليفة الأعلى في العالم 828 متراً) والذي تطوره إعمار العقارية بالشراكة مع دبي القابضة.

وذكر متحدث باسم شركة إعمار العقارية أن المرحلة الأولى من مشروع البرج أنجزت بالكامل وتقوم "إعمار" حالياً بمراجعة تكاليف وبنود عقود تنفيذ المرحلة التالية.

وقالت المصادر لصحيفة "البيان" إن الشركة الصينية الفاعلة في أسواق الإنشاءات الخليجية ومقرها دبي منذ عام 2005، تأمل أن تتاح لها فرصة توقيع العقد هذا العام والمباشرة بأعمال البناء قريباً.

ونقلت المصادر عن يو تاو، الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مفاوضات المناقصة لا تزال مستمرة، لأنه مشروع ضخم وصعب للغاية وربما يكون أحد أكثر المشاريع صعوبة في العالم، لذا فهو يستغرق وقتاً، موضحاً أن معدات البناء العادية غير قادرة على مواجهة هذا النوع من التحدي.

وحول الارتفاعات الفائقة في المشروع أشار إلى أن الجزء الأكثر صعوبة في المشروع نقل المواد إلى ارتفاعات شاهقة غير مسبوقة في تاريخ ناطحات السحاب، مرجحاً أن برج الخور سيشهد تثبيته بأطول وأقوى كابلات من نوعها.

وكشفت المصادر عن أن عدد الأبراج التي تنفذها الشركة الصينية لصالح إعمار العقارية في الوقت الراهن وصل إلى 3 أبراج الأول في وسط المدينة واثنين في إعمار بيتش فرونت، ونفذت الشركة عقوداً في مشاريع ضخمة أبرزها قناة دبي المائية وفي نخلة جميرا وشبكة طرق دبي باركس آند ريزورتس. ولديها في الوقت الراهن عقود في 24 مشروعاً بقيمة 12.8 مليار درهم في إطار مشروعات جديدة أبرزها مطار أبوظبي الدولي وإثراء ديرة والمرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.