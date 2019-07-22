إعمار توقع اتفاقا مع مطار بكين لمشروع بـ11 مليار دولار

أبرمت شركة "إعمار" العقارية اليوم الاثنين، اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم (11 مليار دولار)، شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغة مساحته 50 كيلومتراً مربعاً، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الصين.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار"، في مقابلة مع "العربية" "أصبحنا نتجه للصين في الكثير من أعمالنا من البناء، التكنولوجيا، والصحة، لذلك لذلك قمنا بتوقيع اتفاق مهم اليوم في مطار بكين لتطوير 5 كيلومتر مربع في مطار بكين "سكني – تجاري – ترفيهي " الاستثمار في الأرض سيصل إلى 10 مليار دولار".

وقال العبار إن تنفيذ مشروع المطار سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكداً أن "تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار".

وأضاف العبار أن مجموعة من شركاته أيضا وقعت اتفاقيات مع شركات صينية منها شركة نون.

وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقيات بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصينية التي تعد الأضخم على مستوى العالم.

وأعلن العبار أن شركة "إعمار" ستفتتح مكتباً اليوم في بكين، برعاية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بهدف تعزير نشاطها في الصين.