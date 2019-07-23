بدء الأعمال الإنشائية لجناح المغرب في "إكسبو دبي 2020"

كشف المغرب عن جناحه المشارك في المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي"، والذي سيمتد على مساحة 1500 متر مربع، وقد تم تصميمه وفقاً للمعمار المغربي العريق، لإطلاع الزوار على المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مختلف المجالات، وكذا التنوع الذي تتميز به.

كما انطلقت أول أمس الأحد الأعمال الإنشائية بشكل رسمي في الجناح بحضور مصطفى الباكوري، المفوض العام للجناح المغربي، ومحمد أيت وعلي سفير المملكة المغربية المعتمد بالإمارات، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020"، وأحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في "إكسبو 2020 دبي".

ويقع الجناح المغربي، في مكان استراتيجي في "منطقة الفرص" بالمعرض، ويتضمن عدة قاعات للعرض ومرافق وفضاءات متنوعة، سيعكس من حيث شكل البناية ومضمون الأنشطة التي سيحتضنها مختلف تجليات المشهد الثقافي والحضاري للمغرب العريق؛ والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تتوفر عليها المملكة.

وقال مصطفى الباكوري، إن" المغرب يعد من الدول السباقة للمشاركة في المعارض الدولية منذ سنة 1867، مضيفاً أن "مشاركة المملكة في مثل هذه التظاهرات، ومنها معرض "إكسبو دبي"، تسهم في إشعاع التراث الحضاري والثقافي المغربي والتعريف بالمؤهلات التي يزخر بها المغرب، كما أن نسخة دبي، التي ستعرف مشاركة أكثر من 190 دولة، ستشكل مناسبة جديدة لإبراز مختلف الجوانب المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والثقافي للمغرب، ومساره خلال السنوات الأخيرة وكذلك في المستقبل"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وأشار إلى أن الانتهاء من أعمال الأشغال سيتم في شهر يوليو من السنة المقبلة، مبرزاً الحرص على مواكبة ورش البناء ومضمون ما سيتم عرضه في الجناح، وكذا تمكين الرأي العام من الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الحدث المهم، وأكد أن المشاركة المغربية في هذا المعرض، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر، ستسهم في مزيد من إشعاع المملكة اقتصادياً وثقافياً، وتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين المغرب والإمارات.