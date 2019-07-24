خطوات متسارعة لتوفير التمويل لشراء المساكن للسعوديين

تشهد تكاليف القروض السكنية تراجعاً في السوق السعودية، في ظل الدعم الحكومي للقروض من جهة، والخطوات المتخذة لخفض معدلات الربح على التمويلات العقارية الطويلة الأجل.



فبالتوازي مع الدعم الذي يوفره صندوق التنمية العقارية للقروض، في إطار برنامج سكني، يبرز العمل على توفير السيولة اللازمة لتمويل شراء المساكن وخفض تكلفة الاقتراض على المواطنين.

ويمكن الإشارة على هذا الصعيد إلى القرار الذي اتخذته الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بخفض المعدل السنوي للربح بأربعة أعشار النقطة المئوية، على التمويلات العقارية الطويلة الأجل ذات معدل الربح الثابت. كما مددت فترة استحقاقها حتى 25 عاماً.

وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إن السعودية بصدد تحول تاريخي في تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، ورفع نسبة تملك المواطنين للسكن.



وأضاف "هناك قرار خفض أرباح القروض بدأت آثاره تظهر في السوق، من خلال الاتفاقيات بين SRC وشركات التمويل العقاري، ومن بينها شركة "دويتشه الخليج للتمويل"، والتي وقعت قبل أيام اتفاقية شراكة لبيع محافظ عقارية والحصول على تسهيلات مالية من SRC بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال".



كما شملت الاتفاقية تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من "دويتشه الخليج للتمويل" بنسبة 36%، مما يساهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.