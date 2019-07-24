"بلوك تشين" تدخل قطاع البناء من بوابة المشاريع الضخمة

سلّطت تريند مايكرو، وهي إحدى الشركات العالمية في مجال حلول الأمن الإلكتروني، الضوء على دور تقنيات بلوك تشين في تعزيز الأمن الرقمي لقطاع البناء في الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن تصل قيمة المشاريع فيه إلى 97 مليار دولار.

وأشار فابيو بيكولي، العضو المنتدب في دول مجلس التعاون الخليجي لشركة تريند مايكرو، إلى أن قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، يشهد اليوم استثمارات قوية في مشاريع متنوعة، بداية من "إكسبو 2020 دبي" ومدينة "نيوم" الذكية وحتى مشروع "مترو الرياض" الأكبر على مستوى العالم، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وفي مواقع مشاريع البناء تلك، أصبحت منظومة العمل المعمارية والهندسية والإنشائية تتبنى حلول إنترنت الأشياء، بغية إحداث نقلة نوعية في العمليات وترشيد التكاليف ورفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز سلامة العمال.

ومن إحدى أكثر التقنيات إثارة التي تدخل الاتجاه العام لقطاع البناء في الشرق الأوسط، "بلوك تشين"، حيث تشهد تقنية السجل المتوزع هذه، والتي يجري فيها التحقق من البيانات بأمان في كل خطوة من الإجراءات، حالات استخدام تطبيقية في وضع نماذج معلومات المباني والعقود الذكية للمقاولين، بأنواعهم، والمشتريات الرقمية وسلاسل التوريد والتحقق من هوية الموظفين العاملين في المواقع.

الوعد الأكبر الذي تحمله بلوك تشين لقطاع البناء هو خفض مخاطر أجهزة إنترنت الأشياء، وضمان أمن عملية دمج تقنيات التشغيل مع تقنيات المعلومات. فمثلاً، تستطيع تقنية بلوك تشين عند نشر إنترنت الأشياء تمكين اللامركزية في اتخاذ القرارات الأمنية في الشبكة، مما يتيح لشبكات الأجهزة حماية ذاتية. كما تستطيع الأجهزة التواصل فيما بينها، بغية تحقيق توافق حول نوعية الحركة الطبيعية في الشبكة، وبالتالي كشف أي أمر غير اعتيادي فور وقوعه.

وتستطيع بلوك تشين على وجه الخصوص خفض مخاطر الهجمات المتخصصة في حجب الخدمات الموزعة، والتي يمكن أن تصيب عدة أجهزة في وقت واحد. ومع تقنية بلوك تشين، لا يؤدي حدوث انقطاع في أحد الأجهزة إلى تعطيل باقي الأجهزة، مما يضع حدًا للهجمات في مهدها.

وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على البنية التحتية الوطنية الحساسة، من إشارات المرور وحتى مزودي الخدمات العامة، إضافة إلى المدن الذكية الأوسع التي باتت تربط كل جانب من حياتنا اليومية.

ومع صعود قيمة مشاريع البناء في الشرق الأوسط إلى 97 مليار دولار، وفي ضوء تقرير حديث عن الصناعة، يعد 2019 عامًا حاسمًا لشركات المقاولات لتضمن أمن مواقع عملها وعمليات التشغيل فيها.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه إنترنت الأشياء وبلوك تشين أكثر انتشارًا، فإن الجمع بين هاتين التقنيتين يمكن أن يعد بمواقع بناء أكثر أمانًا وسلامة في أنحاء الشرق الأوسط.