سوق التجزئة يستفيد من نظام إصدار تأشيرات السياحة بالسعودية

أشارت شركة JLL في تقريرها الأخير حول الأداء العقاري في السعودية خلال النصف الأول من هذه السنة، إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة، إضافة إلى الجهود لتطوير قطاع الترفيه، تسهم في تحفيز الطلب في سوق العقارات.

وتتوقع JLL أن تنعكس هذه الجهود بشكل إيجابي على عدد السياح القادمين إلى المملكة، ما سيعزز مستويات أداء سوق الفنادق.

إضافة إلى ذلك، أوضحت JLL أن لمبادرات الإسكان التي نفذتها وزارة الإسكان تأثير إيجابي في تسهيل الحصول على التمويل العقاري وتنشيط السوق في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دفع النمو الاقتصادي غير النفطي.

وقالت دانا سلباق مدير أول قسم البحوث في JLL الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أنه عند طرح تحفيزات حكومية فمن المتوقع أن تأخذ قرابة العام لتظهر هذة التغيرات على السوق العقاري. هناك توزيع أكبر للقروض السكنية ولكن ليس متماشياً مع الطلب. تم تسليم 700 ألف وحدة في الرياض بالربع الثاني من 2019 وهناك ما يقارب 700 وحدة أيضاً نتوقع تسليمها من الأن لنهاية السنة ويكون هناك زيادة بالمعروض أكثر من الطلب في الوقت الحالي وهذا الشي نتيجة لنوعية العرض التي يتم عرضها للسوق ومدى ملائمتها مع لنوعية الطلب".

كما توقعت JLL أن تستفيد سوق منافذ التجزئة من المبادرات الجديدة مثل نظام إصدار تأشيرات السياحة الإلكترونية علماً أن الإيجارات في المراكز التجارية الإقليمية الكبرى بحاضرة الدمام زادت بنسبة 8% خلال النصف الأول من هذا العام، فيما حافظت الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى فائقة الجودة بالرياض على استقرارها.