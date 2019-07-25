إعمار الجنوب.. تسليم 5335 وحدة سكنية في 2019

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "البيان" أن إجمالي الوحدات السكنية التي تستعد شركة "إعمار" العقارية لتسليمها خلال 2019 في مشروع "إعمار الجنوب" تصل إلى 5335 منزلاً، تقع في مجمعات جولف فيوز وأوربانا 1 و2 و3 وعدد من مراحل فلل إكسبو.

وأوضحت المصادر أن العام الجاري سيشهد افتتاح المركز التجاري الواقع بين أوربانا 2 وأوربانا 3، والحديقة المركزية التي تعادل مساحتها ملعبين ونصف ملعب كرة قدم، وتضم منافذ تجزئة ومناطق متعددة الاستخدامات، ومناطق لإقامة الفعاليات وأخرى للتزحلق في الهواء الطلق.

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين سينتقلون للعيش في المراحل المنجزة 4562 شخصاً، سيجري استقبالهم في فعالية خاصة في الحديقة المركزية ضمن المشروع.

وأطلقت الشركة، أمس الأربعاء، المرحلة الخامسة من "فلل إكسبو جولف" الذي يبعد 10 دقائق عن مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي"، ويأتي إطلاق المرحلة الجديدة عشية بيع فلل المراحل السابقة بالكامل. وتبدأ بأسعار تنافسية من مليون درهم مع خطة سداد لمدة عامين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تسليم الفلل إلى المالكين في سبتمبر 2022.