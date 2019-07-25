دبي تكشف آلية منتظرة لضبط أسعار بيع وإيجار العقارات

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة "بروبرتي فايندر"، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لإطلاق أول مؤشر رسمي في دبي يركز على رصد أسعار بيع وإيجار العقارات تحت اسم "المؤشر".

وقع المذكرة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومايكل لهياني المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "بروبرتي فايندر" العقارية.

وقال ابن مجرن إن "هذه المذكرة تجسد الشراكة المتميزة مع بروبرتي فايندر التي تتمتع بمكانة مرموقة في مجال الخدمات العقارية، وخصوصاً على ضوء أهدافنا المشتركة الهادفة إلى تحسين وتعزيز مشهد الاستثمارات العقارية في دبي"، مشيراً إلى أن "المؤشر" يعتبر المؤشر العقاري الرسمي في دبي، حيث سيزود العملاء برؤى أفضل تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة عند شراء العقارات أو استئجارها".

وأوضح أن "أراضي دبي" تعتزم إصدار بيانات "المؤشر" على أساس شهري، بينما ستصدر "بروبرتي فايندر" بياناتها الخاصة بأسعار الطلب العقاري وتحليلات الخبراء من فريق "داتا فايندر" المتخصص في البيانات العقارية والتابع لمجموعة "بروبرتي فايندر"، حيث يشكل إطلاق المؤشر دليلاً إضافياً على الرؤية المشتركة التي تجمع بين الطرفين بشأن تعزيز موقع سوق دبي العقارية.

من جانبه، قال مايكل لهياني إنه "نظراً للمكانة المتميزة لإمارة دبي كمصدر ملهم لكافة أنحاء المنطقة، تتمثل أهدافنا المستقبلية بموجب هذه الشراكة في استخدام المؤشر كنموذج تحتذي به الدول الأخرى التي تعمل فيها "بروبرتي فايندر"، وتحفيزها على النشر العام للإحصاءات المهمة حول أسواقها العقارية".

وأشارت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك لدبي، إلى أن "السوق العقارية ستعتمد على النشرة الشهرية للمؤشر الجديد من أجل الاطلاع على دور البيانات في تحسين الانفتاح في القطاع".

وأضافت: "من شأن هذه المبادرة أن تتيح لأسواقنا قدرة أكبر للاستحواذ على ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين".