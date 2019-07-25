"دراية ريت" يستحوذ على عقار لوجستي في جدة بـ44 مليون ريال

أعلنت شركة دراية المالية شراء ونقل ملكية عقار لوجيستي في جدة لصالح صندوق دراية ريت اليوم الخميس، حيث انتهت الإجراءات القانونية والفنية والنظامية بنجاح. وقد بلغت قيمة الاستحواذ 44 مليون ريال سعودي وقد تم تمويله كاملا من قبل التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

ويقع العقار في حي السروات بمدينة جدة على شرق شارع الملك فيصل. والعقار عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على 5 مستودعات. وتبلغ المساحة المبنية حوالي 25,800 متر مربع مقامة على أرض مساحتها حوالي 40,000 متر.

العقار مؤجر بالكامل على شركة جدير لإدارة الأملاك وهي شركة ذات علاقة مع البائع وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراغ ملزمة على الطرفين، وقدم المستأجر سندات لأمر تغطي كافة الإيجارات خلال مدة العقد بالإضافة إلى اتفاقية ضمان للإيجار وذلك لتعزيز الالتزام بتسديد الدفعات حسب بنود العقد، مع العلم بأن العقار مؤجر لشركات أخرى من الباطن.

وسيكون المستأجر مسؤولا عن كافة المصاريف التشغيلية والصيانة والتأمين على العقار على نفقته الخاصة خلال مدة العقد. الإيجار السنوي للعقار هو 4,060,000 ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2019.

وقد سبق وأن أعلنت شركة دراية المالية بتاريخ 23/02/1440هـ الموافق 01/11/2018م بتوقيعها على اتفاقية شراء ملزمة لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة. وهذا العقار والذي تم الاستحواذ عليه يعتبر جزءا من هذه الصفقة.

هذا وتود دراية المالية أن تؤكد بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة غير ما ذكر أعلاه. وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.