2.7 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم الأسبوع الحالي، حيث تم تسجيل 814 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و734 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 107 رهونات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و151 رهونات فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 180 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.