دبي.. ارتفاع عمليات بيع وشراء العقارات بالربع الثاني 2019

رصد تقرير شركة "ألسوب آند ألسوب" البريطانية للعقارات ارتفاعاً في عدد عمليات تسجيل بائعي ومشتري العقارات في دبي خلال الربع الثاني 2019، حيث ارتفع عدد عمليات تسجيل البائعين 16.5%، بالمقارنة مع الفصل الأول وبنسبة 31% بالمقارنة مع الفصل الثاني من 2018.

وارتفع عدد عمليات تسجيل المشترين 12%، بالمقارنة مع الفصل الأول وبنحو 37% بالمقارنة مع الربع الثاني من 2018 بحسب صحيفة البيان.

وأكد لويس ألسوب الرئيس التنفيذي للشركة، أن بيانات المبيعات بالربع الثاني تشير إلى مزيد من الإيجابية بانتظار سوق العقارات في دبي خلال الفترات المقبلة، وكذلك إلى استقرار الأسعار أو تحولها إلى الارتفاع.

وأفادت بيانات صادرة عن شركة "لاكسهابيتات" للوساطة العقارية في دبي بتحقيق ارتفاع ملحوظ في عمليات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثاني من 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في الإمارة 20.4 مليار درهم في تلك الفترة.