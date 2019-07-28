بيع أكثر من 20 ألف وحدة عقارية في دبي بـ7 أشهر فقط

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي معاملات بيع عقارية بقيمة 46 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وشملت القيمة الإجمالية للصفقات مبيعات أراضٍ تجارية وسكنية وصناعية وخدمية وغيرها، فضلاً عن فلل سكنية جاهزة وقيد الإنجاز وشقق تجارية وسكنية جاهزة وقيد الإنجاز.

وطبقاً لتحليل في بيانات الدائرة فإن حصة الأسد من إجمالي صفقات البيع ذهبت إلى سوق الوحدات السكنية بمعاملات بيع بلغت 16347 شقة سكنية وتجارية بقيمة 23.6 مليار درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

تلتها صفقات الأراضي التي شهدت بيع 2526 قطعة أرض متنوعة بين التجاري والسكني والخدمي والصناعي بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار درهم، ثم جاءت بالمرتبة الثالثة مبيعات 2493 فيلاً سكنية جاهزة وقيد الإنجاز بـ 4.3 مليار درهم.