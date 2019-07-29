"الياسات" تمنح عقداً لتطوير مشروع "بلبازم" البحري في أبوظبي

منحت شركة الياسات البترولية عقداً مشتركاً لكل من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية،‪ ‬وشركة بتروفاك، لتوفير خدمات التصميم الهندسي لتطوير مشروع "بلبازم" البحري الذي يقع قبالة شاطئ جزيرة أبوظبي.

وأكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، حرص الشركة على التعاون مع شركائها في بتروفاك لإنجازها المشروع الحيوي والمهم.

وقال إن "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تطوير حقول النفط، منها إنجاز إحدى أكبر منصات النفط البحرية في العالم كجزء من مجمع حقل أم اللولو فائق التطوير".

وأشار إلى أن الإنشاءات البترولية تتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع البرية والبحرية في أبوظبي وسائر دولة الإمارات.

من جهته، لفت ماني راجاباثي، المدير العام لـ"بتروفاك"، إلى أن الشركة تشارك حالياً في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في أبوظبي.