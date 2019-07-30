7.44 مليار درهم قيمة 5 مشاريع عقارية تنفذها "الدار" في أبوظبي

أرست شركة "الدار" 16 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولات، للبدء في الأعمال الإنشائية في خمسة مشاريع كبرى بأبوظبي، بقيمة تفوق 7.44 مليار درهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كوجهة لمزاولة الأعمال والاستثمار والعيش والسياحة.

وتقدر قيمة المشاريع التي تعكف شركة "الدار" العقارية على تنفيذها خلال العام الحالي، بما يناهز الـ10 مليارات درهم، وتتواجد ضمن وجهات رئيسية في أبوظبي تشمل جزيرتي السعديات وياس، ومناطق الفلاح والشامخة وجزيرة الريم التي تحتضن عدداً من أبرز المجمعات السكنية العصرية، وأهم المراكز التجارية ووجهات الأعمال المزدهرة على مستوى أبوظبي.

وكلّفت حكومة أبوظبي شركة "الدار" العقارية بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية، والمرافق العامة في جزيرة السعديات، بتكلفة ملياري درهم، بالإضافة إلى تطوير توسعة مشروع الفلاح وهو حي سكني متكامل صمم بأسلوب يتماشى مع أذواق ومتطلبات مواطني دولة الإمارات، حيث تضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم اليوم 4,898 فيلا بقيمة ملياري درهم بالإضافة إلى تطوير مقر twofour54 الجديد على جزيرة ياس بتكلفة مليار درهم.

وفي السياق ذاته، تعكف "الدار" العقارية على تطوير مشروع "الريمان" بقيمة ملياري درهم، وهو منطقة استثمارية تقع في الشامخة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي والطرق السريعة الرئيسية، ويوفر المشروع متعدد الاستخدامات لأصحاب الدخل المتوسط قطع أراضي سكنية وتجارية للبيع لجميع الجنسيات، بالإضافة إلى تطوير "الدار" لمشروعها السكني "ريفلكشن" الواقع في جزيرة الريم بقيمة 440 مليون درهم، ثم مشروع أراضي "ليا" في جزيرة ياس، فضلاً عن مشروع "الريمان 2" بقيمة 1,7 مليار درهم.

وأرست شركة "الدار" خلال يوليو الحالي 14 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم، على شركات متخصصة في الاستشارات التصميمية والإشراف وأعمال البناء والمقاولات، للبدء في الأعمال الإنشائية في ثلاثة مشاريع كبرى بأبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك بتكليف من حكومة أبوظبي، بالإضافة إلى إرساء عقدين بقيمة مليار درهم لتنفيذ مشروعي "الريمان" و"ريفلكشن" حيث أرست "الدار" عقداً بقيمة 794 مليون درهم على شركة "ترايستار للهندسة والإنشاءات"، لتكون المقاول الرئيسي لمشروع "الريمان"، بالإضافة إلى إرساء عقد بقيمة 220 مليون درهم على "مجموعة فايبريكس للإنشاءات" لمشروع "ريفلكشن" السكني.

وتأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية "الدار" التي ترتكز على تطوير الوجهات الاستثنائية والتوسع إلى مناطق جديدة في أبوظبي، بالإضافة إلى تلبية الطلب على مشاريع الدخل المتوسط، وحاجة السوق للمجمعات السكنية المميزة والمزودة بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات.