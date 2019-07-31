شهر آخر من النمو الاستثنائي للقروض السكنية في السعودية، مع استفادة المواطنين من الدعم المقدم من صندوق التنمية العقارية لأرباح القروض.

فقد أظهرت بيانات ساما ارتفاع عدد القروض السكنية المُقدمة للأفراد من البنوك وشركات التمويل في شهر يونيو بنسبة 430% إلى 9,711 عقدا.

فيما ارتفعت قيمة تلك القروض 309% على أساس سنوي إلى 4.362 مليار ريال.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها الشهري مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، وبذلك يصل عدد المواطنين الذين حصلوا على قروض سكنية خلال النصف الأول من 2019 إلى نحو 68,500 مواطن.

وبلغت قيمة قروضهم 31 مليارا و400 مليون ريال (31,381 مليار ريال)، بنمو يقارب 250% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن 86% من عقود التمويل الموقعة في يونيو استفادت من دعم برامج الإسكان الحكومية، أي ما يعادل 8300 عقد تقريباً.

وينعكس الارتفاع السريع في أرقام التمويل بشكل مباشر ارتفاعاً في نسب تملك المواطنين للمساكن، ما يضع السعودية على طريق تحقيق الهدف الحكومي المتمثل بالوصول بنسبة التملك إلى 60% في العام 2020، ومن ثم إلى 70% في العام 2030.

ويعد دعم القروض من خلال صندوق التنمية العقارية أحد ركائز برنامج سكني المصمم لهذه الغاية.