من المستفيد الأكبر من النمو الكبير للقروض السكنية بالسعودية؟

توقع عبد الله الهويش رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل العقاري، أن يستمر النمو الذي بدأت مؤشراتة الإيجابية بقوة من خلال النصف الثاني من العام 2018 على نفس هذه الوتيرة، وأن تكون الأرقام أعلى من السابق خصوصاً مع تضافر الجهود والشراكات الناجحة التي تمت من خلال رعاية وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بدعم شركات التمويل والبنوك التجارية وطرح العديد من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في تقبلها وتسويقها وطرحها على شرائح عديدة من المجتمع.

وأضاف الهويش خلال لقاء له مع "العربية": "أصبحت مساهمة شركات التمويل العقاري أكبر من السابق بفضل ما يحدث الآن من حراك كبير في السوق العقاري، حيث أصبحت لهذه الشركات حصة أكبر نظراً لتميزها وتخصصها وقدرتها على استيعاب الكثير من المنتجات التي تطرح من قبل صندوق التنمية العقاري أو وزارة الإسكان والتعاون الذي بدأنا نحصل على نتائجه من العام الماضي بإنشاء شركة إعادة التمويل".

وتابع "تشير الإحصائيات إلى أن حصة شركات التمويل لم تتجاوز 5% إلى 7%، ولكن حصة شركة أملاك تتجاوز 20% مع نمو مستمر خلال السنوات الخمس السابقة أكثر من 13%، والأرقام التي نتحدث عنها هذه السنة قياسية، والعقود التي تم عقدها من شركة أملاك العالمية أو بالقيمة الفعلية التي تمت تتعدى الـ100-150%".

وأضاف "إن شركة إعادة التمويل العقاري السعودية عقدت العديد من الصفقات مع شركات التمويل العقاري، ومن ضمنها شركة أملاك. منظومة التمويل العقاري السليم في السعودية اكتملت بإنشاء هذه الشركة التي أصبحت المحرك الرئيسي وفتحت شهية الشركات الأخرى للتمويل بمنتجات مختلفة وشرائح لم يكن يتم التسويق لها في السابق".