إنفاق قطاع التشييد الأميركي يسجل أكبر هبوط في 7 أشهر

سجل الإنفاق في قطاع التشييد بالولايات المتحدة أكبر هبوط في 7 أشهر في يونيو مع تراجع الاستثمار في مشاريع التشييد للقطاع الخاص إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق على التشييد انخفض 1.3%، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر الماضي. وعدلت الوزارة البيانات لشهر مايو لتظهر أن إنفاق القطاع انخفض 0.5% بدلاً من هبوط بلغ 0.8% في القراءة الأولية.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع انفاق التشييد 0.3% في يونيو. وعلى أساس سنوي هبط انفاق القطاع 2.1% في يونيو.



وانخفض الانفاق على مشاريع التشييد للقطاع الخاص 0.4% في يونيو إلى 962.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017. وجاء ذلك في أعقاب تراجع بنسبة 0.3% في الشهر السابق.



وتراجع الاستثمار في مشاريع التشييد العامة في يونيو 3.7%، وهو أكبر هبوط منذ مارس 2002، بعد انخفاضه 1.2% في مايو.