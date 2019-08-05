"نخيل": طلب قوي على العقارات الفاخرة بدبي

أكد عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "نخيل العقارية"، قوة الطلب على فئة العقارات الفاخرة في دبي، مشيراً إلى أن المعروض من العقارات في دبي زوّد المستثمرين بمجموعة متنوعة من الخيارات تعكس الثراء والفخامة، والوحدات التي تلائم أصحاب الميزانيات المحدودة.

وقال كاظم في مقابلة لوكالة بلومبرغ "خلال العام الماضي، انخفض حجم المخزون المتاح من العقارات الفاخرة في دبي، فيما ارتفع مخزون الوحدات ذات الأسعار المنخفضة، وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على العقارات الفاخرة".

وأضاف: "خضعت العقارات الفاخرة في دبي لعملية تعديل في سياسة تسعيرها على مدى العام الماضي، ويعد هذا التعديل أمراً مفيداً، كونه جعل هذه العقارات متاحة لفئة جديدة من المستثمرين لم تكن لديهم القدرة على شرائها قبل ذلك".

وعن التوسع في تشييد المزيد من العقارات في دبي، قال كاظم وفقا لما نقلت صحيفة "البيان": "لا توجد قاعدة ملزمة في هذا الشأن، فطالما كل مشروع عقاري لديه خطة عمل لدعم توسعه، إذن فهو على الطريق الصحيح.

فعلى سبيل المثال، تشيد "نخيل" مركزاً للتسوق في مشروع "الخيل أفينيو" ضمن مجمع "جميرا فيلج تراينجل". وأفاد بأن "نخيل" تبني أيضاً مركزاً للتسوق في جزيرة "نخلة جميرا" الاصطناعية سيضيف إليها 350 متجراً جديداً للتجزئة.