مصر.. "الإسكان" تنتهي من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر الدكتور عاصم الجزار، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمدينة رشيد الجديدة، والبدء في أعمال المجسات، وتركيب لافتات توضح كردون المدينة، وتحديد منطقة الأولوية الأولى لتنفيذ الشمروعات بها، حيث بدأ إعداد تصور لها من خلال قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم عقد اجتماع مع المكتب الاستشاري "Dorsch Groupe" المصمم للمدينة للتأكيد على تسليم كافة المعلومات المطلوبة لأعمال التخطيط، وتم تسليم المكتب الاستشاري تقارير (الرفع المساحي للمدينة – الجسات الاسترشادية من مشروع بشاير الخير بالمدينة – موقف الطرق المحيطة )، وتم التأكيد على توافر كافة معلومات الوضع الراهن لمدينة رشيد القائمة، وكذا التأكيد على سرعة الانتهاء من مخطط استخدامات الأراضي والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى لسرعة البدء في التنفيذ، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأوضح وزير الإسكان أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لمشروع بشاير الخير 4 الواقع ضمن المرحلة الأولى للمدينة، فقد تم تسليم الموقع للشركة المنفذة بتاريخ 9/5/2019، القرار وتم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال التسويات بالموقع، وجارِ تجهيز خلاطة الخرسانة الجاهزة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للرمال السوداء وتحديد المرحلة الأولى لبدء العمل بعدد 3 مواقع بمشروع الرمال السوداء في منطقة المرحلة الأولى بالمدينة كأولوية أولى طبقاً لمحضر التنسيق.