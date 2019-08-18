السعودية.. 71 ألف شهادة إعفاء ضريبي للمسكن الأول

قالت وزارة الإسكان السعودية إن إجمالي عدد شهادات الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول الصادرة منذ إطلاق البرنامج، وحتى نهاية شهر يوليو 2019 بلغ 71.07 ألف شهادة إعفاء ضريبي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهادات الصادرة لمستفيدي الوزارة بلغ 44.7 ألف شهادة، فيما تم إصدار 10.4 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري، و15.97 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة والصندوق العقاري.

وكانت الأوامر الملكية قد تضمنت تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن سعر شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد على 850 ألف ريال.

وأطلقت وزارة الإسكان في 10 يوليو من العام الماضي البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق لمبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول لمستفيدي الوزارة والصندوق العقاري.