هبوط مبيعات العقارات في تركيا 15.7% خلال يوليو

تراجعت مبيعات المنازل في تركيا خلال يوليو الماضي 17.5%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد المنازل المبيعة في عموم تركيا خلال يوليو الماضي بلغ 102 ألف و236 منزلا.

وشهد قطاع بيع العقارات خلال يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة 66.7%، مقارنة مع مبيعات يونيو 2019.

وتصدرت اسطنبول قائمة المدن الأكثر بيعا للمنازل بـ17 ألفا و276، تلتها العاصمة أنقرة بـ9 آلاف و491 منزلا، وإزمير ثالثا بـ 5 آلاف و576.

وذكرت المعطيات أن نسبة مبيعات المنازل إلى الأجانب خلال يوليو زادت 46.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وبلغ عدد المنازل المبيعة للأجانب خلال يوليو الماضي 4 آلاف و192 منزلا، حيث تصدرت إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات إلى الأجانب، بـألف و903 منازل.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ764، وأنقرة ثالثا بـ249، وبورصة رابعا بـ217، ويالوفا خامسا بـ177 منزلا.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراءً للمنازل في تركيا بـ 734 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ464، والكويتيون ثالثا بـ219، والسعوديون بـ218، والروس خامسا بـ215 منزلا.