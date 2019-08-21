مصر.. القطاع العقاري يشهد تحسنا بالربع الثاني 2019

أفاد التقرير الأخير لشركة JLL حول القطاع العقاري في القاهرة أن جميع قطاعات السوق شهدت تحسنا في الربع الثاني من هذا العام، موضحا أن أداء أسعار البيع للقطاع السكني يظهر تجدد الاهتمام في غرب القاهرة، بدعم من المشاريع التي تم الإعلان عنها حديثًا من قبل أهم المطورين في السوق.

ويشير التقرير إلى أن أسعار الإيجار في شرق القاهرة شهدت ارتفاعا في حين الإيجارات في سوق المكاتب بقيت ثابتة في الربع الثاني.

أما الإيجارات في قطاع التجزئة فقد ارتفعت في الربع الثاني لتكون الأفضل أداء ضمن القطاع العقاري في القاهرة.

من جانبه، شهد قطاع الفنادق تباطؤا وبلغت معدلات إشغال 72% لكن من المتوقع تحسنه في ظل المشاريع الجديدة المنتظرة.

وقال أيمن سامي مدير شركة JLL في مقابلة مع "العربية" إن التقرير لاحظ وجود أداء أقوى للعقارات السكنية في شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

وفسر هذه الزيادة في ارتفاع نشاط الشركات، والذي يزيد حركة الطلب على القطاع السكني، في تلك المنطقة، مؤكداً أن زيادة الطلب على الإيجارات مرتبط بزيادة نشاط الشركات والأعمال.

كما تحدث عن تحسن تأجير عقارات المناطق القريبة من الشركات، وبالنسبة للقطاع التجاري قال إن الحركة الاقتصادية بدأت تتحسن في المولات والماركات التجارية، وهذا يمكن أن يدفع إيجارات المباني التجارية.

وتوقع زيادة 200 ألف متر من العقار التجاري في القاهرة الكبرى، لكنه أشار إلى نسبة مرتفعة من الطلب على المكاتب والتي بلغت نسبة الإشغال فيها إلى 90%.

وأشار سامي إلى قانون الإيجار القديم، والذي يخضع للنقاش في البرلمان المصري، متوقعاً أن يأتي تأثير هذا القانون بشكل أساسي على العقارات في وسط المدينة، والتي سترتفع أسعارها وأسعار إيجاراتها بشكل كبير على عكس ما هو قائم حالياً.