مصر تطرح 9 قطع أراض في "القاهرة الجديدة" بـ23.9 مليار جنيه

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 9 قطع أراضٍ في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة تقترب من 1000 فدان بمبيعات مستهدفة تصل 23.9 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر لأراضي النشاط العمراني المتكامل 9870 جنيهاً للمتر المربع وارتفع سعر المتر لأراضي النشاط التجاري إلى 30.4 ألف جنيه.

قالت مصادر بالهيئة إن خطة طرح الأراضي مستمرة لتوفير سيولة مالية لاستكمال المشروعات التي تطورها الهيئة في المدن الجديدة، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

أضافت أن الأراضي التي يتم الانتهاء من تسعيرها تعرض على الشركات العقارية مع وضع المخططات التفصيلية للمساحات والأنشطة المستهدفة على الموقع الإلكترونى للهيئة.

وطرحت الهيئة قطعة أرض بمنطقة "الألف فدان جنوب مدينتي" بنشاط مركز سياحي عمراني بمساحة 243.3 فدان بسعر 5070 جنيهاً للمتر وتصل قيمة الأرض 5.2 مليار جنيه وقطعة أخرى في نفس المنطقة بنشاط عمراني متكامل بمساحة 97.5 فدان بسعر 4375 جنيهاً للمتر بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.

بجانب قطعة أرض بمشروع بيت الوطن بنشاط عمراني متكامل بمساحة 75 فداناً بسعر 4925 جنيهاً للمتر وتصل القيمة الإجمالية للأرض 1.5 مليار جنيه وقطعة أرض شمال مشروع الرحاب بنشاط عمراني متكامل بمساحة 48 فداناً بسعر 4780 جنيهاً للمتر بقيمة مليار جنيه.

كما طرحت قطعة أرض شمال طريق العين السخنة بنشاط عمراني متكامل بمساحة 185 فداناً وبلغ سعر المتر 4925 جنيهاً بقيمة إجمالية للأرض 3.8 مليار جنيه وقطعة أرض بمثلث الأمل نشاط عمراني متكامل بمساحة 188 فداناً بسعر 4815 جنيهاً للمتر بقيمة إجمالية 3.8 مليار جنيه.

وجاءت قطعة الأرض الواقعة "جنوب محور محمد بن زايد" بنشاط "سياحي إداري ترفيهي وعمراني" بمساحة 157.5 فدان كأغلى قطعة ضمن الطرح بقيمة 6.5 مليار جنيه وبلغ سعر المتر 9870 جنيهاً.

وضم الطرح قطعة أرض بمركز خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري بمساحة 5424 متراً مربعاً بقيمة 165 مليون جنيه وقطعة أخرى في نفس المنطقة بمساحة 5534 متراً بقيمة 168 مليون جنيه وبلغ سعر المتر في كل قطعة 30.4 ألف جنيه.