بعد استقرار سنوي.. تراجع أسعار العقارات في لندن

ذكر موقع "Zoopla" الإلكتروني للتسويق العقاري في بريطانيا، أن أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن تراجعت رغم أن المشترين لم يلتفتوا إلى هذا الانخفاض في الأسعار.

وأفادت دراسة للموقع التي أوردتها وكالة "بلومبيرغ" بأن متوسط أسعار العقارات في العاصمة البريطانية يزيد الآن بواقع 13.1 ضعف عن متوسط عائدات الأفراد، في أدنى معدل لها خلال أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت الدراسة أن أسعار العقارات ظلت ثابتة خلال السنة المنتهية في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الاستقرار ما لم يحدث تراجع كبير في حجم الطلب.

ونقلت بلومبيرغ عن ريتشارد دونيل مدير إدارة الأبحاث في موقع "زوبلا" قوله: "على الرغم من أن هذه الأنباء محل ترحيب، إلا أن الفجوة بين العائدات وأسعار العقارات لابد أن تنخفض بشكل أكبر من أجل إحداث تغيير حقيقي بالنسبة للأشخاص المهتمين بالشراء".