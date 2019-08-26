نجيب ساويرس يعتزم استثمار 5 مليارات جنيه بمشروع سكني بالقاهرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، هيثم محمد، المملوكة للملياردير المصري، نجيب ساويرس، إن شركته تعتزم استثمار ما بين 4 و5 مليارات جنيه (241 - 302 مليون دولار) خلال 2019 و2020 في مشروعها السكني "زد" غرب القاهرة.



ويقع مشروع "زد" على مساحة 165 فداناً بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة، وتنفذه أورا بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الحكومية.



وأبلغ محمد، رويترز على هامش مؤتمر صحافي الليلة الماضية، أن استثمارات مشروع "زد" تبلغ 40 مليار جنيه على 10 سنوات بمبيعات متوقعة 50 مليار جنيه في ست سنوات.



وأضاف "نجحنا في بيع 900 وحدة بالمشروع حتى الآن بمتوسط سعر بيعي 25 ألف جنيه للمتر... نعتزم طرح 700 وحدة جديدة للبيع في سبتمبر".



تأسست أورا للتطوير العقاري برأسمال مرخص يزيد على مليار جنيه ورأسمال مدفوع 105 ملايين جنيه، وتتبع شركة أورا غلوبال.



وقال محمد "تقدمنا بطلب لهيئة التنمية السياحية لشراء 850 فدانا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي".