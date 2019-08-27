ارتفاع أسعار المنازل الأميركية في يونيو لكن الزخم يتباطأ

ارتفعت أسعار المنازل الأميركية بقوة في يونيو، لكن وتيرة الصعود تباطأت، مما قد يعطي مع تراجع أسعار الرهن العقاري دفعة لسوق الإسكان التي تواجه صعوبات.

وقالت وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشرها لأسعار المنازل زاد 4.8 بالمئة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في يونيو عنه قبل سنة. جاء ذلك عقب زيادة 5.2 بالمئة في مايو.

وارتفعت الأسعار 0.2 بالمئة عن الشهر السابق، مضاهية الزيادة المسجلة في مايو. وبلغت نسبة الزيادة واحدا بالمئة في الربع الثاني من العام.

يستخدم مؤشر وكالة التمويل أسعار شراء المنازل الممولة برهون عقارية مبيعة إلى أو مضمونة عن طريق شركتي تمويل الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك.