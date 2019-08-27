دبي تسجل تداولات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، وشهدت الدائرة أمس تسجيل 161 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 100 مليون درهم، و141 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بحسب إحصائية صادرة عن دائرة الأراضي نشرتها صحيفة البيان.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 900 مليون درهم منها 16 رهن أراضٍ بقيمة 860 مليون درهم، و24 رهن فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 158 مليون درهم.