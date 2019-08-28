كيف تحركت إيجارات المساكن بالسعودية في يوليو؟

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -1.3% خلال مايو 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات رسمية، كان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7% في يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي يناير2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9% ، في حين بلغ المعدل -2.2% في فبراير الماضي، و-2.1 % خلال مارس الماضي، و-1.9% في أبريل الماضي، و-1.5% في مايو، و-1.4% في يونيو الماضي.

ويعد يوليو الماضي سابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وجاء انكماش التضخم في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام، هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.7%، والاتصالات بنسبة -0.6%، والترفيه والثقافة بنسبة -0.4%، والملابس والأحذية بنسبة -0.3%.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج من تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5%، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة (يناير 2018 ويناير 2019).

ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.



وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.