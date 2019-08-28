"عقار ماب": المغتربون 30% من مشتري عقارات مصر

أكد مدير تطوير الأعمال في "عقار ماب" أحمد عبد الفتاح، في مقابلة مع "العربية" أن المغتربين المصريين في الخارج، يشكلون 30% من الطلب على العقارات في مصر.

وقال عبدالفتاح إن هذا الطلب من المصريين في الخارج، يعد محركاً كبيراً وأساسياً، مشيراً إلى حوالي 150 ألف طلب من المشترين المصريين بالخارج جرى تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى استقرار أسعار العقارات، وجاذبية بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية للمصريين المقيمين في الخارج.

وأكد أن تسهيلات التمويل تشكل عنصرا حاسما في زيادة الطلب على العقارات المصرية.

كما أشار إلى زيادة الطلب على العقارت خلال موسم الصيف، مع زيادة الطلب من المغتربين خاصة في منطقة الخليج.