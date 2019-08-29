شوبا تعتزم إطلاق مشروع جديد وتخطط لاكتتاب عام في 2020

قدرت شركة "شوبا العقارية" مبيعات السوق العقاري في دبي بين 25 إلى 30 مليار درهم سنوياً، وذلك نظراً لسمعتها العالمية التي باتت علامة عقارية عالمية تضاهي عقارات لندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ.

وأكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "شوبا العقارية" بي إن سي مينون، أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع جديد في دبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن سوق دبي العقاري لايزال يشهد طلباً على العقارات السكنية بنسبة 7% هذا العام، لاسيما على العقارات الجاهزة ذات العائد الاستثماري الجيد.

طرح الأسهم

وقال مينون: إن الشركة لديها خطة لطرح أسهمها للاكتتاب في أحد أسواق المال العالمية متوقعاً ذلك خلال العام 2020، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بأنها أعادت تعريف سلسلة القيمة العقارية اعتماداً على الاستفادة من قدراتها الداخلية الكامنة في كافة المراحل"، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وتوقع مينون أن تحقق شوبا العقارية مبيعات بنحو ملياري درهم بنهاية 2019، حيث حظي مشروع "شوبا هارتلاند" باهتمام واسع من المستثمرين المحليين والدوليين من 60 جنسية ومن بين كبار المشترين الدوليين في المشروع 36 % من الصين، و8 % من الهند، و7.63 % من المملكة العربية السعودية.

وأعلنت "شوبا العقارية"، تحقيق أداء مالي سنوي قوي، حيث حققت العام 2019 مبيعات بلغت قيمتها مليار درهم، تغطي نصف المبيعات المستهدفة البالغة ملياري درهم.

ويقع مشروع "شوبا هارتلاند" على الواجهة البحرية ويمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة على طول قناة دبي المائية.