عقارات دبي.. تداولات أسبوعية بقيمة 3 مليارات درهم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 701 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و608 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة القوز الثانية، ومبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية بحسب صحيفة البيان.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم والثالثة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.