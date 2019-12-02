بلتون فاينانشال: تباطؤ كبير في نمو مبيعات العقارات بمصر

أكد تقرير لشركة "بلتون فاينانشال" أن مبيعات القطاع العقاري شهدت تباطؤاً خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من أنها نمت 2% إلى 31.7 مليار جنيه مصري، هذا مقارنة مع نمو بلغ 53% فى النصف الأول من 2018.

وأوضحت "بلتون فاينانشال" أن سبب تباطؤ النمو في مبيعات القطاع العقاري يعود إلى تباطؤ المطورين العقارين في إطلاق المشاريع الجديدة.

قال أدهم هشام، محلل القطاع العقاري في شركة بلتون فاينانشال: "نتوقع زيادة تباطؤ وأسعار العقارات بسبب تخمة المعروض في شرق وغرب القاهرة والمشاريع على المدن الساحلية بالبحر المتوسط على الأخص، وبسبب دخول عدد كبير من المطورين خلال 3 إلى 5 سنوات الماضية، بالإضافة لتسليم الشركات الكبرى المشاريع القديمة، وبالتالي تشتري أراضي جديدة لزيادة مشروعاتها، وبالتالي سيخلق ذلك تخمة في المعروض".

وتوقعت "بلتون فاينانشال" نمو مبيعات العقار بـ18% خلال النصف الثاني من هذه السنة إلى 67.2 مليار جنيه.

كما توقعت استمرار التراجع بأسعار الفائدة، وهو ما سينشط السوق الثانوية للعقارات التي شهدت ركوداً منذ تعويم الجنيه.