خبراء: إكسبو يعزز دخول شركات البناء العالمية في الإمارات

أكد مشاركون في المعرض الدولي للإسمنت والخرسانة 2019، والذي اختتم في الشارقة مؤخرا، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعزز مكانة الإمارات في مجال ابتكارات البناء.

وقالوا إن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في المجال العمراني، حيث تشهد نهضة عمرانية كبيرة.

وأفادت مهندسة مبيعات بشركة هابي منال اللواتي، أن الإمارات شهدت تطوراً عمرانياً لافتاً، ما يشجع كل الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء على الاستثمار فيها، خصوصاً وأن الدولة ستستضيف إكسبو 2020، ما يشجع الشركات على الدخول في الأسواق الإماراتية لإنشاء المشاريع العملاقة التي تتواكب مع الحدث العالمي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".



فرصة

من جهته، قال مدير المبيعات بمصنع "فورم" للبلوك وقوالب الإنترلوك إبراهيم أبو قديري، إن المعرض شكل فرصة لعرض رؤى الخبراء الألمان في مجال تكنولوجيا البناء وآخر ما توصلت إليه الشركات الألمانية في مجال الاستدامة في البناء من خلال الخرسانة عالية الأداء، والمباني الجاهزة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وشدد على أن الإمارات قطعت أشواطاً بعيدة في مجال البناء والتشييد.

بدورها، أوضحت ميرا أبو سعيد من شركة "أمكون"، أن الإمارات شهدت تطوراً في المجال المعماري، وستشهد مزيداً من الإنشاءات المميزة، خصوصاً مع قرب انطلاق إكسبو 2020 بدبي، التي تعد إحدى المدن المحورية في العالم، وتتمتع ببنية أساسية متميزة، إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز بين قارات العالم.

وأكدت أن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 يبرز المكانة الرائدة للدولة وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية.



ثورة في عالم البناء

وقال المشاركون إن هناك ثورة في عالم البناء الحديث، خاصة في مجال صناعة الخرسانة والإنترلوك بأحدث الماكينات، التي تقلب المفاهيم المعروفة حالياً في صناعة الأسمنت ومعادلاته، إضافة إلى إنتاج الطابوق الجديد المقاوم للحرارة والصوت.

كما أن من أهم ميزات طرق الإنتاج الجديدة أنها تخفض تكاليف البناء بنسب كبيرة، كما تسرع عملية البناء نتيجة خفتها وسهولة التركيب، إضافة إلى تعدد المقاسات حسب طلب الزبون، وتقليل الأيدي العاملة.