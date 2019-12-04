صور.. 100 ألف دولار شهرياً إيجار شقة في هذه المدينة

هبطت على السوق العقاري في روسيا واحدة من أغلى الشقق السكنية في العالم معروضة للإيجار وليس البيع، ليبلغ إيجارها الشهري 100 ألف دولار أميركي، أي أكثر من ثلاثة آلاف دولار في الليلة الواحدة.

ووصف تقرير صحافي روسي اطلعت عليه "العربية.نت" الشقة السكنية بأنها "غارقة في أطنان من الرخام الفاره"، كما أشار إلى أنها تبعد أمتاراً قليلة عن مبنى البرلمان الروسي في وسط موسكو (الكرملين) وتطل على الكاتدرائية الرئيسية في روسيا، والتي تعتبر مزاراً لأعداد كبيرة من الناس سنوياً.

وبحسب المعلومات فإنه بإيجار شهر واحد من إيجارات هذه الشقة الفارهة يمكن شراء سيارة فارهة جداً من أفخم وأشهر الماركات العالمية، كما يمكن بإيجار شهر واحد شراء شقة عادية مكونة من غرفة وصالة في أحد المناطق السكنية المحترمة بالعاصمة الروسية موسكو، فضلاً عن أن هذا المبلغ يمكن به للشخص أن يشتري شقة سكنية معتبرة في العديد من مدن العالم.

لكن تقريراً نشرته شبكة "روسيا اليوم" عن هذه الشقة السكنية التي تقع في منطقة "خاموفنيكي" يقول إن "الإقامة في هذه الشقة تجعلك تشعر بأنك في قلب العالم وأنك تعيش كملك".

ويشير التقرير إلى أن "الإطلالة الملحمية الرائعة" هي أكثر ما يميز هذه الشقة السكنية التي باتت معروضة للإيجار قبل أيام قليلة فقط، حيث إن الشبابيك العملاقة في هذه الشقة تطل على ضفاف نهر "موسكفا" وتطل أيضاً على كاتدرائية "كريست ذا سافيار"، وهي المعبد الرئيس للمسيحيين الأرثوذكس في روسيا.

وتقع الشقة السكنية في قلب العاصمة وعلى مقربة من أهم معالمها، حيث يبعد الكرملين (البرلمان) مسيرة خطوات قليلة، كما تقع الشقة على مقربة من ميدان "المربع الأحمر" الشهير في وسط العاصمة الروسية، وعلى مقربة من مسرح "بولشوي" وغير ذلك من المعالم المهمة في وسط المدينة.