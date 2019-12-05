أم القرى والإنماء للاستثمار تطلقان صندوقاً عقارياً بـ17 مليار ريال

أطلقت شركة أم القرى السعودية للتنمية والإعمار وشركة الإنماء للاستثمار، وهي وحدة تابعة لمصرف الإنماء، صندوقا للتطوير العقاري بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) الأربعاء يركز على عقارات في مكة.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، ستقوم "صناديق الإنماء مكة للتطوير" الجديدة بتطوير سبعة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز في مكة.

ويعد هذا المشروع الضخم أحد أهم مشروعات التطوير التنموي والعمراني بمنطقة مكة المكرمة، من خلال توفير خيارات متعددة ومتنوعة تشمل السكن والتسوق وتوفر سهولة التنقل وتوفر وسائل المواصلات بين مرافق المشروع وبين المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار"تمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية باكورة لنشاطات استثمارية متعددة ومتنوعة للمؤسسات الاستثمارية العريقة في مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وثقة مجتمع الاستثمار والتمويل، حيث يعد المشروع وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد. وهذه الشراكة سلّطت الضوء على قوة شركة الإنماء للاستثمار ونجاحاتها في إدارة الصناديق العقارية، ما يجعل منها شريكاً مثالياً للمُضي قُدماً في إنفاذ المخطط التطويري والعمراني للمشروع كأحد المعالم العصرية في العاصمة المقدسة."

وأضاف أبو عتيق: "مع هذا النجاح في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار ريال للمشروع، سنكون على موعد مع تحقيق التقدم وفق مخطط تنفيذ المشاريع المتعددة والمتنوعة، خاصة وأننا قطعنا شوطاً كبيراً بالانتهاء من صبّ وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لأنفاق قطار مترو مكة، وإنجاز ما يقرب من 50% من الجسور والكباري. وجاري العمل في استكمال كافة مشاريع البنى التحتية غير المسبوقة، والتي تؤسس لنقلة نوعية في استثمار وتطوير أراضي المشروع، وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة باستحداث خيارات جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة لأهالي مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين والزوار."

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة الإنماء للاستثمار مازن بن فواز بغدادي: "الهدف الاستثماري للصناديق يتثمل في تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال تطوير البنية الفوقية في أجزاء مختلفة من مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة والتي تتمثل في: فنادق عالمية من فئة الخمسة نجوم (فندق تاج، وفندق كمبنسكي)، وفنادق فئة الأربعة نجوم (هيلتون امباسي)، وفنادق فئة الثلاثة نجوم (هيلتون جاردن إن)، وشقق فندقية (كمبنسكي ريزيدنسز)، بالإضافة إلى مجمعين تجاريين".