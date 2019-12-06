وافي: 137 ألف وحدة سكنية بـ77 مليار ريال حتى نوفمبر

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، في تغريدة على تويتر، أن إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها (قيد الإنشاء) للبيع على الخارطة بلغ 99 مشروعاً حتى نهاية نوفمبر 2019.

إنفوجرافيك | إجمالي مشاريع البيع على الخارطة (قيد الإنشاء) في المملكة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

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.#وافي#وزارة_الإسكان pic.twitter.com/RpHiuLvb44 — وافي (@wafi__sa) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وقال البرنامج، إن عدد الوحدات المتوقع أن توفرها هذه المشاريع تبلغ 137.6 ألف وحدة سكنية، وبقيمة إجمالية تبلغ 76.8 مليار ريال.

يذكر أن طفرة مشاريع الإسكان الكبرى في السعودية أدت إلى تغيير نمط عمليات التطوير في القطاع، مع بروز الحاجة إلى مطورين قادرين على تنفيذ المشاريع بمفهوم التطوير الشامل، بدلاً من بيع الأراضي أو البناء المتفرق.