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وافي: 137 ألف وحدة سكنية بـ77 مليار ريال حتى نوفمبر

المصدر: العربية.نت
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أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، في تغريدة على تويتر، أن إجمالي عدد المشاريع الجاري تنفيذها (قيد الإنشاء) للبيع على الخارطة بلغ 99 مشروعاً حتى نهاية نوفمبر 2019.

وقال البرنامج، إن عدد الوحدات المتوقع أن توفرها هذه المشاريع تبلغ 137.6 ألف وحدة سكنية، وبقيمة إجمالية تبلغ 76.8 مليار ريال.

يذكر أن طفرة مشاريع الإسكان الكبرى في السعودية أدت إلى تغيير نمط عمليات التطوير في القطاع، مع بروز الحاجة إلى مطورين قادرين على تنفيذ المشاريع بمفهوم التطوير الشامل، بدلاً من بيع الأراضي أو البناء المتفرق.

كلمات دالّة

#البيع على الخارطة, #وزارة الإسكان السعودية, #وافي, #برنامج سكني

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