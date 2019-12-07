دبي.. طباعة ثلاثية الأبعاد لـ 25% من المباني الجديدة بـ 2025

أكد تقرير نشره موقع (smart cities dive) المتخصص، أن دبي باتت تمثل مركز ريادة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد إذ تعمل "استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد" على تحفيز الإمارة نحو المزيد من الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وسيتم طباعة نحو 25% من كل مبنى جديد بالتقنية ثلاثية الأبعاد بحلول 2025.

وأنجزت شركة تصنيع معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد (Apis Cor) مؤخراً بناء مكتب إداري من طابقين لوكالة حكومية في دبي، باستخدام طابعة متنقلة واحدة، بحسب صحيفة البيان.

وبحسب التقرير، تمت طباعة جدران المبنى الذي يرتفع 31 قدماً وتبلغ مساحته 6889 قدماً مربعة، بينما تم تثبيت الفواصل العازلة والسقف والأساس والنوافذ باستخدام طرق البناء التقليدية، حسبما أفاد الرئيس التنفيذي لشركة أبيس كور (نيكيتا تشينيواتي).